Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinden, sokak hayvanlarına yiyecek
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Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinden, sokak hayvanlarına yiyecek

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle besin bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

19.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:34
Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinden, sokak hayvanlarına yiyecek

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle besin bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ve müdürlük çalışanları, Konak ilçesindeki Saat Kulesi'nin önünde güvercinleri besledi.

Mustafa Özen, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle Türkiye'nin tüm kurumlarıyla mücadele ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tüm canlıların sağlıklı beslenmesi konusunda sorumluluğunun olduğunu belirten Özen, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da sokak hayvanları için 5 ton yiyecek bıraktıklarını söyledi.

Özen, hayvanseverlerin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, sokak hayvanları konusunda endişelenmesine gerek olmadığını da vurguladı.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinden, sokak hayvanlarına yiyecek

Kaynak: AA

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