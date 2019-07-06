Tarım ve orman işçileri Bursa'da eylem yaptı

İşçiler AK Parti ve MHP grup başkan vekillerine mektup gönderdi

BURSA - Bursa'da Toç Bir-Sen'e bağlı onlarca tarım ve orman işçisi yeni çıkan yasa teklifiyle birlikte haksızlığa uğradıklarını belirterek eylem yaptı.

Ellerinde pankartlarla haklarını arayan işçiler yasa teklifinin kabul edilmesine sebep gördükleri AK Parti ve MHP, grup başkan vekillerine sıkıntılarının yazılı olduğu her bir işçinin ağzından yüzlerce mektup gönderdi. Kadro istediklerini ellerine yazdıkları pankartlarla dile getiren işçiler adına açıklama yapan Toç Bir-Sen Bursa İl Başkanı Şahin Yılmaz, "Bugün burada tarım ve ormancılık hizmet kolunun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve sözleşmeli personeli öz ve üvey evlat diye ayrıştıran yasa teklifindeki adaletsizliğin biran önce düzeltilmesi konusunda sesimizi duyurmak için bir araya geldik. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözleşmeli personelin sözleşme sürelerini 4+2'den 3+1'e düşürülmesine yönelik içinde pek çok eksikliğin ve eşitsizliğin dolu olduğu yasa kabul edildi. Biran önce sözleşmeliliği sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklı selim davranmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki düzenleme dışında kalan kamu görevlileri ayrıcalık değil sadece hakkı olanı talep etmektedir" dedi.

İşçiler yaptıkları basın açıklamasını ardından postaneden AK Parti ve MHP grup başkan vekilerine mektup gönderdi.

Kaynak: İHA