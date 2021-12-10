Tarım ve Orman ile Adalet ve Milli Savunma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, Tarım ve Orman, Adalet ve Milli Savunma Bakanlığının yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü; Yargıtay, Danıştay, Ceza ve İnfaz Kurumu ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 2022 Yılı bütçeleri de ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü MHP Grubu adına İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu aldı.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri

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