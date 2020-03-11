Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal: "Arıcılık tarihi insanlık tarihi kadar eskidir" Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 'Arıcılıkta Verimliliğin Arttırılması ve Varroa ile Mücadele' konulu seminer düzenlendi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 'Arıcılıkta Verimliliğin Arttırılması ve Varroa ile Mücadele' konulu seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, "Tüm dini metinlerde bal ve arıya yer verilmiştir, Hititler ve Osmanlı'da arıcılık için özel yasalar yapılmıştır. Kısacası arıcılık tarihi insanlık tarihi kadar eskidir" dedi.



Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal'ın açılış konuşması ve sunumu ile başlayan seminer Dr. Ali Korkmaz'ın Arıcılıkta Verimliliğin Arttırılması; Arş. Gör. Sedat Sevin'in Varroa ile Mücadele ve Dr. Devrim Oskay'ın Arı Islahı Yolu ile Varroa ile Mücadele sunumları ile devam etti.



"Arıcılık tarihi insanlık tarihi kadar eskidir"



Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, "Ekosistemin en önemli canlıları arasında arılar muhakkak ki son derece önemli bir yerdedir. Tüm dini metinlerde bal ve arıya yer verilmiştir, Hititler ve Osmanlı'da arıcılık için özel yasalar yapılmıştır. Kısacası arıcılık tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Arıcılık insanların geleneksel uğraşlarından biridir. Toprağa bağımlılığın az olması, daha az iş gücüne ihtiyaç duyulması, yatırım masraflarının düşük olması, kısa sürede gelir getirmesi gibi avantajları nedeniyle uygulanan yaygın bir tarımsal faaliyettir. Tekirdağ'ımızın ova kısmında kanola ve ayçiçeğinden bal üretilirken, orman kısımlarında akasya, ıhlamur ve meşe ağaçlarından Karadeniz'e kıyısı olan Saray ilçemizde ise sonbahar döneminde püren balı üretilebilmektedir. Tekirdağ ili tarımsal üretim deseni ve arazi kullanım dağılımı göz önüne alındığında ilimizdeki arıcılığın mutlak surette geliştirilmesi gerektiği açıkça görülmektedir" dedi.



"500 bin arası koloniye ihtiyacı olduğu bilinmektedir"



Öcal açıklamasının devamında, "Kanola dahil 1.5 milyon dekar arazide yağlı tohum bitkisi üretilmekte; yapılan değerlendirmelerde ilimizin 400 bin ile 500 bin arası koloniye ihtiyacı olduğu bilinmektedir. Bölgemizde buğdaydan sonra en yoğun şekilde üretimi yapılan ayçiçeği bitkisinin gerek nektar gerek polen olarak arıcılar için çok uygun bir bitki olması nedeniyle bölgemiz bal üretimine çok uygundur. İlimiz ekilen ayçiçeği ve kanola bitkisinden dolayı gezginci arıcıların bahar ve yaz sezonu uğrak yeridir. 2019 yılı itibarı ile 974 gezginci arıcımız ve bunlara ait 173 bin 567 kovan ilimize gelmiştir" diyerek sunumunu bitirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA