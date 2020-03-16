Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak"
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Mustafa Şahin, Kayseri, Güncel

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak"

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, koronavirüs nedeniyle sektör temsilcilerinin dikkat etmesi gereken konular kapsamında 'Koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı' düzenlendi.

16.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:54
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin:

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, koronavirüs nedeniyle sektör temsilcilerinin dikkat etmesi gereken konular kapsamında 'Koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı' düzenlendi.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ve diğer sektör temsilcileri katıldı. Dünyanın diğer ülkelerinde yaşananların benzerlerini yaşamamak adına bakanlığın faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Mustafa Şahin, "Bakanlığımız gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolünü kamudan aldığı yetki ile eksiksiz yürütmektedir. Malumunuz olduğu üzere Çin' in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs, ülkemiz içinde büyük risk oluşturmaktadır. Yaşanılan acı tecrübeler göstermiştir ki yeterli önlemi almakta geciken ülkelerde maalesef kayıplarda artış ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde benzeri olumsuzlukların yaşanmaması adına, Bakanlık olarak faaliyet alanımızda bulunan işletmelerde gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla başlatılan bir dizi önlem paketi çalışması ivedilikle hayata geçirilecektir" dedi.


Alınacak önlemler çerçevesinde bilgilendirme yapan Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:


"İl ve ilçe müdürlüklerimizce gıda işyerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimlerin artırılması, gıda İşletmelerinde hammadde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanması yani örneğin karkas sevkiyatlarında stokinet veya gıda ile temas edebilir plastik poşetler kullanılması, personelin sağlıkla ilgili takiplerinin yapılması, ateşli hastalığı olanların işletmeden sağlığına kavuşana kadar uzaklaştırılması ve personelin genel hijyen kuralları açısından bilgilendirilme eğitiminin sıklaştırılması, üretim işyerlerinde hijyen bariyerlerinin yapılması, el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipmanların eksiksiz, sağlam ve çalışır durumda olduklarının kontrolü, lavabo, duvar, zemin, tavan ve üretim alet ve ekipmanlarının ve personel sosyal alanlarının dezenfeksiyon sıklığının artırılması, koruyucu tedbirler kapsamında özellikle gıda ile temas eden çalışanların eldiven, maske ve bone kullanmalarının sağlanması, üretim, dağıtım, perakende satış yerlerinde çalışanlara ve toplu tüketim yerlerinde çalışan ve müşteri kullanımına ait lavabolarda sıvı sabuna ilave olarak dezenfektan solüsyonların kullanılması, açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi, gerekli özen göstermeyenlerin ürün arzına izin verilmemesi, sektörel bazda gıda işletmecileri için artırılmış hijyen kuralları konusunda Esnaf ve Sanatkar Odaları destekli bilgilendirme yapılarak, işyeri ziyaretleri düzenlenmesi, gıda konusunda sıkıntı yaşanmayacağı, gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacağı konusunda bilgilendirme yapılması konularında azami hassasiyet göstererek, geçirmekte olduğumuz bu zor dönemde vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgilerine sunarım."


Alınan tedbirler dolayısıyla herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyleyen KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise, "Öncelikle dünyada çıkan bu salgının bir anca bitmesini diliyoruz. Sağlık Bakanlığına ve Tarım Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Önceden aldıkları önlemler ile Türkiye'de bir olumsuzluk yaşamıyoruz alınan önlemler sayesinde. Ama bu şu demek değildir ki salgın bizde yok veya gelmeyecek gibi değil. Tedbirleri almak gerekir. Bu tedbirleri gerekli şekilde yaptığımızda tüm üyelerin kendi kurum ve kuruluşlarında, işletmelerinde sağlık ve hijyen yönünden önlemleri alıyorlar. Son günlerde bu salgın yüzünden fahiş fiyatta ürün satıldığını veya vitrinlerin boşladığını, böyle bir şey yok. Olumsuz düşünmeye de gerek yok. Kayseri Ahilik kültürünü yaşayan bizim insanımız helal ve haram ölçüsünü iyi bilen ve insanlara yardımcı olmaya çalışan, ekmeğini helal taraftan kazanmaya çalışan tüm üyelerimize böyle fahiş fiyatlarda yaptığımız denetlemede böyle bir şey ile karşılaşmadık. İnsan sağlığını ön plana koyarak hassasiyet gösteren tüm üyelerimize de teşekkür ediyorum. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşan tüketicilerimiz var ise odalarımıza, Ticaret odamıza, Ticaret borsamıza ve il müdürlüklerimize şikayet ederler ise gerekeni yaparız. Şuana kadar hiçbir olumsuzluk ve şikayet ile karşılaşmadık. Dinimiz gereğincede temizlik imandan gelir. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece de bu salgını kazasız belasız atlatacağız diye düşünüyorum" dedi.


Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan da yaptığı konuşmasında, "Bakanlıklarımızı tebrik ediyorum çok açık ve şeffaf bir şekilde açıklamalar yapılıyor. Bizde tedbirler çok önceden alındı ve bundan dolayı da her şeyin çok güzel gittiği kanaatindeyim. Zaman zaman değişik söylemler oluyor bazı yerlerde hasta olduğuna dair ama çok şükür hepimiz Türkiye genelinde ne olduğunu biliyoruz. Diğer ülkelere bakıp şükrederken de tedbiri elden bırakmamakta da fayda görüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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