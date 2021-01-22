Tarım ve Orman İl Müdürü Gün'den Gercüş Belediye Başkanına ziyaret

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın'ı ziyaret etti.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın'ı ziyaret etti.

Gün'e görevinde başarı dileyen Günaydın, "Belediye, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ile birçok konuda birlikte çalışmakta. Bundan sonraki süreçte de hem ilimizin hem de ilçemizin tarımsal kalkınması, üretimi yapılan gıda maddelerinin denetimi noktasında mesai yapacağız." dedi.

Gün ise birçok konuda belediyenin desteğini aldıklarını dile getirerek, bu işbirliğinin artarak devam edeceğine inandığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak