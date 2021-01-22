Tarım ve Orman İl Müdürü Gün'den Gercüş Belediye Başkanına ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tarım ve Orman İl Müdürü Gün'den Gercüş Belediye Başkanına ziyaret

22.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:02
Tarım ve Orman İl Müdürü Gün'den Gercüş Belediye Başkanına ziyaret

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın'ı ziyaret etti.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın'ı ziyaret etti.

Gün'e görevinde başarı dileyen Günaydın, "Belediye, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ile birçok konuda birlikte çalışmakta. Bundan sonraki süreçte de hem ilimizin hem de ilçemizin tarımsal kalkınması, üretimi yapılan gıda maddelerinin denetimi noktasında mesai yapacağız." dedi.

Gün ise birçok konuda belediyenin desteğini aldıklarını dile getirerek, bu işbirliğinin artarak devam edeceğine inandığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Jennifer Lopez Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Jose Sosa Gökhan Gönül Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarım ve Orman İl Müdürü Gün'den Gercüş Belediye Başkanına ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 19:03:30. #1.15#
title