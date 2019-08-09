Tarım ve Orman İl Müdürlüğü: "Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile kurbanlıklarını alabilirler"

09.08.2019 09:21

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Havza'da küçükbaş hayvanlarda görülen veba olaylarının üzerine açıklama yaparak, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlarını kesebileceklerini ifade etti.

Samsun'un Havza ilçesinde, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 7 kırsal mahallede dağıtılan küçükbaş hayvanların bazılarının vebalı çıktığı bildirilmişti. "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 29 Temmuz'da Havza'da 7 kırsal mahallede 11 çiftçiye 344 koyun ve keçi dağıtılmıştı. Dağıtıldıktan kısa bir süre sonra hastalanan hayvanlarda vebaya rastlanmıştı.

Olayın ardından yazılı bir açıklama yapan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde vatandaşlarımızı tedirgin edecek bir durum söz konusu değildir. Samsun Havza ilçemizde bazı yetiştiricilerimizin küçükbaş hayvanlarında hastalık görüldüğü bildirimi alınarak, veteriner hekimlerimiz görevlendirilmiş, hastalığın teşhisi için Samsun Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne numune gönderilmiştir. Yapılan tetkikler sonrasında işletme sahipleri bilgilendirilmiş olup, idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede tedbir amacıyla il müdürlüğü olarak öncelikle bu işletmelerimiz koruma ve gözetim bölgesinde bulunan sağlıklı küçükbaş hayvanların tamamı aşılanmıştır. Ayrıca ilçe genelinde yapılan kontrollerde diğer işletmelerimizde hastalığa rastlanılmamış olup, bu işletmelerde tedbir amaçlı sağlık taraması yapılmıştır. Söz konusu hastalık, hayvanlardan insanlara bulaşan değildir. Büyükbaş hayvanların kordon ve izolasyon bölgesinde ve bu bölge içinde bulunan canlı hayvan satış pazarına girmesi ile ilgili olarak herhangi bir engel yoktur. Küçükbaş hayvanlar için ise yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile oluşacak hayvan hareketlerine azami dikkat gösterilerek saha çalışmalarımız devam etmektedir. Aynı zamanda gerek yetiştiricilerimizin, gerekse kurban kesecek vatandaşlarımızın süreçten rahatsız olmaması için Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen 'Geçici Kurban Satış ve Kesim Yerlerine' küçükbaş hayvanların resmi veteriner hekim kontrolü ile girişinin ve kesiminin sağlanması yönünde gerekli tedbirler alınmıştır. İlimiz genelinde kurban satış noktalarında sıkı denetimlerimiz devam etmekte olup, vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile kurbanlıklarını temin edebilirler. Ayrıca hayvanları ölen yetiştiricilere yeni hayvan temini yapılacaktır." - SAMSUN

Kaynak: İHA