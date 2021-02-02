Tarım ve orman il müdürleri Çorum'da buluştu
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Tarım ve orman il müdürleri Çorum'da buluştu

02.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:18
Tarım ve orman il müdürleri Çorum'da buluştu

Çorum'da tarımsal altyapının güçlendirilmesi ve çiftçilerin daha çok kazanç sağlaması amacıyla yürütülen projelerin çevre illere örnek olduğu bildirildi.

Çorum'da tarımsal altyapının güçlendirilmesi ve çiftçilerin daha çok kazanç sağlaması amacıyla yürütülen projelerin çevre illere örnek olduğu bildirildi.

Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz ve Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin'in tarımsal projeleri incelemek amacıyla Çorum'a geldiği belirtildi.

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı'nın ev sahipliğinde Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret eden heyetin daha sonra Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldıklarının aktarılan açıklamada, görüşmelerin bölge illerindeki hayvancılığı katkı sunmasının beklendiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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