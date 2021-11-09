Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yürüttükleri etkili politikalar ve hayvancılık desteklemelerindeki 2 kat artış ile büyükbaş hayvan varlığında yüzde 6 artışa ilave 2,2 milyon baş, küçükbaş hayvan varlığında ise yüzde 30 artışa ilave 13,1 milyon baş hayvanı sürülere kattıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Pakdemirli, tarımsal üretime yönelik politikaların detaylarını anlattı.

Üreticilere verdikleri desteklerle bitkisel üretimde önemli bir yol kat ettiklerini ifade eden Pakdemirli, bazı ürünlerde dekar başına verimdeki artışları paylaştı.

Pakdemirli, tohumculuk sektörüne son 19 yılda toplam 4,5 milyar lira destek sağladıklarını, bugün, 86 ülkeye tohumluk ihracatı yapıldığını söyledi.

İşlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Pakdemirli, "Bu kapsamda, yeni tarım teknikleri ile verimliliğin artırılması, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekilişi, yabani türlerin aşılanması, nadas alanlarının değerlendirilmesi ve üretimin artırılması amacıyla yaklaşık 400 projeyi hayata geçirdik. Bu çalışmalarla 2020'de Hatay'ın tarım alanı kadar yani 2,1 milyon dekar araziyi üretime kazandırdık." dedi.

Pakdemirli, son üç yıldaki hayvancılık desteklemelerine ilişkin, şöyle konuştu:

"Yürüttüğümüz etkili politikalar ve hayvancılık desteklemelerindeki 2 kat artış ile büyükbaş hayvan varlığımızda yüzde 6 artışa ilave 2,2 milyon baş, küçükbaş hayvan varlığımızda ise yüzde 30 artışa ilave 13,1 milyon baş hayvanı sürülere kattık. Verimliliğe yönelik çalışmalar sayesinde sığırda, 2002'de 184 kilogram olan karkas verimi yüzde 65 artışla 305 kilograma, 19 litre olan günlük süt verimi ise 23 litreye çıkmıştır. Böylece, aynı dönemde, toplam süt üretimimiz yüzde 173 artışla 23 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 186 artışla 1,2 milyon tona yükseldi."

Pakdemirli, su ürünleri sektöründe üretimin yıl sonunda yüzde 70 artışla 470 bin tona ulaşacağını bildirerek, Türk somonunun dünya markası haline geldiğini belirtti.

Marmara Denizi'nde bu yıl yaşanan müsilaj sorunu ile ilgili Bakanlığın üzerine düşen konularda çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Pakdemirli balıkçılara müsilajla mücadelede için gerekli desteği verdiklerine işaret etti.

Gıda denetimleri

Pakdemirli, tarladan sofraya güvenilir gıda anlayışıyla, tüketici sağlığını en üst düzeyde korumaya yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Gıdada taklit veya tağşiş ile ilgili cezaları caydırıcı hale getirdik. 2020'de 1,4 milyon gıda denetimi gerçekleştirdik. 2021 Ekim ayı itibariyle 1,1 milyon denetim gerçekleştirilmiş olup, denetimlerimize devam etmekteyiz. Ülke genelinde 25 Ekim'de eş zamanlı olarak 7 bin 300 kontrol görevlimiz ile denetim seferberliği başlattık. Bu denetimlerde 60 bin 362 gıda işletmesini denetledik. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın sağlığı ile oynayan toplam 1878 işletme hakkında yasal işlem uyguladık."

Son 10 yılda 1609 firmanın 3 bin 605 farklı parti gıda ürününde taklit veya tağşiş yaptığını kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Pakdemirli yılbaşı itibarıyla trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde olan gıdaların üretilmesini yasakladıklarını bu uygulamayı Avrupa Birliği'nden 3 ay önce hayata geçirdiklerini belirtti.

"1532 ata tohumu koruma altında"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal üretime teknolojiyi entegre etmenin ne kadar önemli olduğunu bildiklerinin altını çizerek, her yıl AR-GE'ye bütçe ve bütçe dışı kaynaklarla birlikte 1 milyar liraya kadar kaynak ayırdıklarını aktardı.

Anadolu'ya ait bitkisel ve hayvansal zenginlikleri hazine olarak gördüklerini dile getiren Pakdemirli, 1531 ata tohumunu koruma altına aldıklarını kaydetti.

Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezini bu yıl Ankara'da hizmete aldıklarını anlatan Pakdemirli, Elektronik Hayvan Takip Sistemi'nin devreye sokulmasıyla buzağı üretiminde ortalama yüzde 20 artış sağlanacağını söyledi.

Pakdemirli ülke genelinde 219'u son üç yılda olmak üzere toplam alanı 92 milyon dekar olan 429 büyük tarımsal ovayı sit alanı olarak ilan ettiklerini, korunan ova sayısını 500'e çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin, ormancılık faaliyetlerinde yaptığı başarılı çalışmalarla dünyaya örnek bir ülke olduğunu ve orman varlığı bakımından dünyada 46'ncı sıradan 27'nci sıraya yükseldiğini belirten Pakdemirli, "En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıradayız. 2021 sonuna kadar 252 milyon fidanı toprakla buluşturarak, orman varlığımızın ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 29,6'sını kaplamasını hedeflemekteyiz." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına komisyonu davet etti.

"Yanan bütün alanlar ağaçlandırılacak"

Orman yangınlarında mücadeleye değinen Pakdemirli kullanılan ekipman sayılarına ilişkin bilgi verdi. Temmuz ayının, son 142 yılın en sıcak temmuz ayı olarak tarihe geçtiğine dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Akdeniz bölgesinde, 40 derecenin üzerine çıkan rekor sıcaklık, nemin yüzde 9 gibi çok kritik bir seviyeye düşmesi ve sürekli yön değiştiren kuvvetli rüzgarlar yangınların genişlemesine neden oldu. 15 günlük sürede 16 ayrı büyük yangın ile mücadele verdik. Orman yangınlarıyla mücadelede özveriyle ateşin içinde kahramanlık destanı yazan, bir ağacı daha nasıl kurtarabilirim diye orman yangınları ile mücadele ederken vefat eden orman kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Altını çizerek söylemek istiyorum. Anayasamızda yer aldığı üzere, yanan bütün alanları tekrar ağaçlandıracak ve tekrar yeşil vatanın bir parçası haline getireceğiz. Bu kapsamda, orman yangınları ile daha etkin mücadele için ekim ayında 268 uzmanın katılımı ile İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı düzenledik. Bu çalıştayda alınan kararları tek tek uygulayarak, yangınla mücadelede önemli mesafeler kat etmeye devam edeceğiz."

"Su en değerli kaynak haline geldi"

Bekir Pakdemirli, suyun bu yüzyılda en stratejik ve en değerli kaynak haline geldiğini vurgulayarak, son 19 yılda bu alana yönelik 284 milyar liralık yatırımla 8 bin 817 tesisi hizmete açtıklarını kaydetti. Pakdemirli son 3 yılda ise 41 milyar liralık yatırım ile toplam 1000 tesisi tamamladıklarını söyledi.

Sınıfında dünyanın en yüksek 3'üncü büyük barajı olacak ve milli ekonomiye yıllık 1,8 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı'nı da bitirme aşamasına getirdiklerini aktaran Pakdemirli, "Suyun gücünü milletimizle buluşturmaya, ülkemize su alanında yeni eserler kazandırmaya bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.

Pakdemirli, küresel ısınmayla artan taşkınlara karşı da büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizerek "Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerinde, meydana gelen taşkınlar sonrasında acil eylem planları revize edilerek projeler hızlandırılmış ve inşaat aşamasında olanlar en kısa sürede bitirilecek şekilde çalışmalar tamamlanmıştır." diye konuştu.

(Sürecek)

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