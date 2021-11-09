Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022'de 6,2 milyar liralık Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin yüzde 10'u olan 632 milyon lirayı ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ayırdıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Pakdemirli, gerçekleştirdikleri Tarım-Orman ve Su Şurası'nın yanı sıra çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Pakdemirli, tarım sektörünün 2018'de yüzde 2,1, 2019'da yüzde 3,3, 2020'de ise yüzde 5,9 ile artan bir büyüme ivmesi kazandığına dikkati çekerek, 2021'in ilk 6 ayında ortalama yüzde 4,7 büyüyen tarım sektörünün, Türkiye'ye güç katmaya devam ettiğini kaydetti.

Dünya Bankası verilerine göre, son 19 yılda tarımsal büyümede Türkiye'nin, Hollanda'nın yaklaşık 2 katı yani yüzde 2,93 büyüdüğünü belirten Pakdemirli, tarımsal hasılanın ise son 3 yılda yüzde 78 artışla, 2020'de 337 milyar liraya ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını anımsattı.

Pakdemirli, tarımsal üretim alanı bakımından Türkiye'nin, dünyada 31. sırada olmasına karşın tarımsal alanda yaptıkları yatırım ve geliştirdikleri yeni Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ilk 10'da olduğunu ifade etti.

Son 3 yılda, toplamda yaklaşık 60 milyar Dolar ihracata, 15,4 milyar dolar dış ticaret fazlasına ulaştıklarını vurgulayan Pakdemirli, geçen yıl, ihracatın 20,7 milyar dolar, dış ticaret fazlasının ise 5,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde kendi kendine yetiyor

Bakan Pakdemirli, 206 ülkeye, 2 bin 90 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç eden Türkiye'nin, tarım ve gıda ürünlerinde kendi kendine yeterli ve "net ihracatçı"olduğunu gösterdiğini anlattı.

Bu yılın 9 aylık döneminde ise tarımsal ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 17,4 milyar dolara ulaştığını belirten Pakdemirli, dış ticaret fazlasının yüzde 37 yükselişle 4,8 milyar dolara yükseldiğini aktardı.

Bekir Pakdemirli, 2020'de ülkeler bazında "kendi kendine yeterliliğe" ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Çin'de yüzde 46, Almanya'da yüzde 78, ABD'de yüzde 88 iken, bu oran Türkiye'de yüzde 136 gerçekleşti. Son 19 yılda canlı hayvan, hayvansal ürün ve su ürünleri ihracatımız 9,3 kat arttı. İlk kez Çin'e süt ürünleri, kanatlı eti ve ürünleri, Singapur'a sofralık yumurta, Bosna Hersek'e kanatlı eti ve ürünleri ihracatı başlattık. Orman ürünleri ihracatımız ise 2018'e kadar dış ticaret açığı verirken, 2020'de 492 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Bu yıl sonunda 1 milyar dolar dış ticaret fazlasına ulaşmayı hedefliyoruz."

2022 üretim hedefleri

Pakdemirli, 2022'de sertifikalı tohum üretiminin yüzde 5 artışla 1,3 milyon tona, yılda ortalama 500 bin dekar alanda yapılan mera ıslah ve amenajman çalışmalarını yüzde 100 yükselterek yılda 1 milyon dekara çıkartacaklarını dile getirdi. Bakan Pakdemirli, "Yerli kaynaklar ile üretilen ve 2020 yılında 390 bin ton kullanılan organik ve organominarel gübre kullanımını 2022 yılında yüzde 28 artış ile 500 bin tona çıkaracağız." sözlerini sarf etti.

Büyükbaş hayvan varlığını 18,6 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığını 65 milyon başa ulaştıracaklarını belirten Pakdemirli, diğer hedeflerini şöyle sıraladı:

"Süt üretimini 23,6 milyon tona, kırmızı et üretimini 1,6 milyon tona, tavuk eti üretimini 2,4 milyon tona, yumurta üretimini 22,5 milyar adete ve bal üretimini 122 bin tona yükseltmeyi hedefliyoruz. Sulama hibe destekleriyle bir milyon dekar alanı daha modern basınçlı sulama sistemleriyle buluşturacağız. Su ürünleri yetiştiriciliğinde hedefimiz ise 520 bin ton üretim ve 1,5 milyar dolar ihracat. Başta Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Muğla illeri olmak üzere, 2,4 milyon hektar orman alanının tapuya tescili sağlanarak tüm ormanlarımızın tapuları alınmış olacak. Ormancılık faaliyetlerinde kullanılan İHA sayısını 8'e çıkaracağız.100 bin hektar alanda ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışması yapacağız."

260 milyonu fidan ve 350 milyonu tohumdan karşılanmış, ağaçlandırma çalışmalarıyla orman alanlarını 2022'de 23,2 milyon hektara çıkaracaklarını bildiren Pakdemirli, 2023'e kadar da orman alanını ülke yüzölçümünün yüzde 30'u olan, 23,4 milyon hektara çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Odun ürünleri üretimini 33,3 milyon metreküp hedeflediklerini dile getiren Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 yeni Ekoturizm Yönetim Alanı planlayarak ülkemize kazandıracağız. ORKÖY kredi ve hibe destek tutarını 400 milyon liraya yükselteceğiz. 46 baraj, 10 HES, 18 gölet ve bent, 53 sulama tesisi, 15 içme suyu tesisi, 3 atıksu tesisi, 50 yeraltı barajı,133 taşkın koruma tesisi ve 32 arazi toplulaştırma projesi olmak üzere su ve sulama alanında toplam 360 tesisi tamamlayacağız. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası branşında eşik verim değerini yüzde 70'den yüzde 80'e, devlet prim desteğini ise yüzde 60'dan yüzde 70'e çıkaracağız. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları branşlarında yüzde 16, buğday ürünü dolu paketinde ise yüzde 5 prim indirimi yapacağız. 2022'de 100 yer altı barajını tamamlayacağız. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında 150 yer altı barajını tamamlamak."

2022 bütçe detayları

Bakanlığın 2022 bütçesinin, bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artarak, 64,6 milyar lira olduğunu vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"2022 yılında 6,2 milyar liralık Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin yüzde 10'u olan 632 milyon lirayı ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ayırdık. 2022'de su yatırımı bütçe teklifimiz ise 2021'e göre yüzde 33,24 arttırılarak 20,4 milyar lira olmuştur. Bu bütçenin yüzde 60'ı olan 12,3 milyar lira sulama yatırımlarına ayrılmıştır. Özellikle su ve sulama yatırımları ile tarımsal üretimimizi artırmış olacağız. Bütçemiz, Türkiye'nin çiftçisinin, üreticisinin, vefakarca üreten insanların emeğinin bütçesidir. Bütçemiz toprağımızın, suyumuzun, ormanımızın bütçesidir."

(Bitti)

Haberi Kaydet