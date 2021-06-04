Tarım ve Orman Bakanlığından Vanlı çiftçiye büyük destek
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Tarım ve Orman Bakanlığından Vanlı çiftçiye büyük destek

Tarım ve Orman Bakanlığından Vanlı çiftçiye büyük destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Van'dan sunulan 25 projenin tamamını onayladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Van'dan sunulan 25 projenin tamamını onayladı. Projelerin 25 milyon 584 bin 222 TL olan yatırım tutarlarının yüzde 50 oranındaki 12 milyon 584 bin 222 TL'si çiftçilere hibe olarak verileceği belirtildi.

Van'da huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından, kırsal kalkınmanın hız kazanması için Tarım ve Orman Bakanlığının Vanlı çiftçilere destekleri sürüyor. 2021 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 15 adet ekonomik yatırım, 10 adet kırsal ekonomik yatırım olmak üzere toplam 25 projenin tamamı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 25 milyon 584 bin 222 TL'lik yatırım tutarı olan 7 adet bitkisel üretime yönelik tarım sanayi tesisi, 3 adet süt sığırcılığı projesi, 2 adet alabalık yetiştiriciliği projesi, 1 adet besi işletmesi, 1 adet kaz çiftliği ve 1 adet beyaz et işleme tesisi ile 9 adet balya makinesi ve 1 adet yem karma makinesi alımı için çiftçilere 12 milyon 584 bin 222 TL'sini hibe olarak vereceği belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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