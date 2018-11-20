Tarım ve Orman Bakanlığından Pancar Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, pancar üreticisinin pancarlarının alınmaması, ürünlerinin zayi olması veya farklı şekillerde herhangi bir mağduriyet yaşamalarının söz konusu olmadığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Kahramanmaraş Afşin ilçesi Yazıbelen köyünde pancar üretimi yapan çiftçimizin yetiştirdiği pancarlar üzerinden 'Alımlar durdu', 'Üretim durdu', 'Çiftçi isyanda', 'Fabrikaya teslim edemedi' gibi gerçeği yansıtmayan haberler yer almıştır. Ülke genelinde pancar teslimi her yıl hasatla birlikte eylül ayında başlamakta ve ocak ayına kadar sürmektedir. Fabrikaların işleme kapasiteleri doğrultusunda randevu usulüne göre de alım devam etmektedir. Böylece pancarın birden fazla yükleme boşaltmadan kaynaklanan kayıplarının önüne geçilmekte, çiftçilerin sıra bekleyerek zaman kaybetmesi, teslim yerlerinde uzun kamyon ve traktör kuyruklarının oluşması da engellenmektedir. Bu yıl da geçmiş yıllar ile kıyaslandığında pancar tesliminde herhangi bir gecikmenin yaşanması asla söz konusu değildir. Çarpıtılan habere konu edilen Kahramanmaraş'taki pancar çiftçimiz ise kendisine verilen randevu doğrultusunda şimdiye kadar 193 ton şeker pancarını Elbistan Şeker Fabrikasına teslim etmiş, geriye kalan 175 ton şeker pancarının da verilen randevu tarihi doğrultusunda alımına devam edilmektedir" denildi.

"Pancar alımlarının ve üretimin durduğu iddiaları ise yalandır"

Açıklamada, "Kasıtlı yapılan haberlerde yer aldığı gibi pancar alımlarının ve üretimin durduğu iddiaları ise yalandır. Pancar tarımının yapıldığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de randevu usulüne göre hasat edilen pancarlar, fabrikalar tarafından teslim alınmaktadır. Ne Kahramanmaraş'taki çiftçimizin ne de diğer pancar üretimi yapan çiftçilerimizin 'pancarlarının alınmaması, ürünlerinin zayi olması veya farklı şekillerde herhangi bir mağduriyet yaşamaları asla söz konusu değildir. Mahsulünü fabrikaya randevu sitemiyle teslim eden çiftçilere ilave olarak da nakliye bedeli ödenmektedir. Söz konusu sektör, bakanlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Çiftçilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ise gerekli kontroller yapılmaktadır. Basında yer alan 'olumsuz algı oluşturma içerikli haberlerin' yukarıda yer verilen bilgiler doğrultusunda değerlendirilmesini kamuoyunun takdirine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA