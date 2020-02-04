Tarım ve Orman Bakanlığından Kırklareli'ne 7 milyon liralık destek

04.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:08

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tarım ve Orman Bakanlığınca kentte uygulanacak 14 projeye 7 milyon liralık destek verileceğini bildirdi.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 14 projenin onaylandığını belirtti.

Bu tür desteklerin önemli olduğunu ifade ede Bilgin açıklamasında, "13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızın değerlendirmeleri sonucunda ilimize 7 milyon liralık hibe desteği verilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA