Tarım ve Orman Bakanlığından "kayıt dışı NBŞ satışı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 197 bin 848 ton nişasta bazlı şekerin (NBŞ) el altından iç piyasaya sürüldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 197 bin 848 ton nişasta bazlı şekerin (NBŞ) el altından iç piyasaya sürüldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında, CHP'li bir milletvekilinin TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinin haberleştirerek, Türkiye'de geçen yıl 525 bin 972 ton nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretildiği, bunun 260 bin 624 tonun ihraç edildiği, kota nedeniyle 67 bin 500 tonunun iç piyasaya, 197 bin 848 tonun da el altından iç piyasaya sürüldüğüne yönelik gerçek dışı iddialarda bulunulduğu belirtildi.

Türkiye'de NBŞ dahil şeker üretim, satış ve kotalarının, Şeker Kanunu gereğince takvim yılı esasına göre değil, pazarlama yılı esasına göre düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazarlama yılı 1 Eylül'de başlamakta ve 31 Ağustos'ta son bulmaktadır. TUİK verileri takvim yılı bazında düzenlenmekte ve Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki şekerli mamul ihracatına ayrıca yer verilmemektedir. Buna göre, 2019/2020 pazarlama yılında 487 bin 717 ton NBŞ üretilmiş, bunun 67 bin 500 tonu kota kapsamında yurt içine verilmiş, 268 bin tonu doğrudan ihraç edilmiş, 152 bin 217 tonu da DİR kapsamında satılmıştır."

Açıklamada, Türkiye'de yılda 1 milyon ton şekerli mamul ihraç edildiği belirtilerek "Kaybolduğu iddia edilen miktar, DİR kapsamında imalatçı/ihracatçıların ihraç ettikleri bu şekerli mamullerde kullanılmaktadır. Dolayısıyla haberlerde iddiaya edildiği gibi üretildiği halde kayıtlara alınmayan, kayıt dışı veya illegal olarak piyasaya el altından gizlice NBŞ satılması söz konusu değildir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran