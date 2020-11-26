Tarım ve Orman Bakanlığından havzalarda kuraklıkla mücadele seferberliği
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Tarım ve Orman Bakanlığından havzalarda kuraklıkla mücadele seferberliği

26.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:59
Tarım ve Orman Bakanlığından havzalarda kuraklıkla mücadele seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'deki kuraklık riskinin azaltılması ve yönetilmesi amacıyla bu yıl 15 havza için kuraklık yönetim planlarını hazırlarken gelecek yıl 7 havza ölçeğinde bu çalışmaların yapılmasını ve 2023'e kadar 25 havzada söz konusu planların tamamlanmasını hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'deki kuraklık riskinin azaltılması ve yönetilmesi amacıyla bu yıl 15 havza için kuraklık yönetim planlarını hazırlarken gelecek yıl 7 havza ölçeğinde bu çalışmaların yapılmasını ve 2023'e kadar 25 havzada söz konusu planların tamamlanmasını hedefliyor.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan rapordan yaptığı derlemeye göre, Bakanlık, tarımsal kuraklıkla mücadelede yeterli kapasiteye ulaşmış kurumsal bir yapıyı geliştirmek ve kuraklığın tarıma olumsuz etkilerini azaltmak veya önlemek amacıyla 2018-2022 yıllarını kapsayan Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırlayarak uygulamaya koydu.

Plan kapsamında, tarım sektörünün iklim değişikliğine karşı uyum sağlaması, verim kaybının minimize edilmesi, gıda güvenliğine katkıda bulunması amacıyla tarımsal faaliyet kaynaklı sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve azaltılmasına yönelik faaliyetler belirlenerek sürdürülebilir arazi yönetimi ve iklim dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmaları yapılıyor.

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Bakanlık tarafından, orman alanlarında, tarım arazilerinde, mera alanlarında, sulak alanlarda, yerleşim yerlerinde ve diğer arazilerde, arazi kullanımı ve kullanım değişikliği ile ormancılıktan kaynaklı sera gazı emisyonları ve yutakların hesaplamaları yapılarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryasına (UNFCCC) raporlandı.

Türkiye'nin sera gazı emisyonunda gerileme

Bu yıl hazırlanan Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri sonuçlarına göre, 2018 yılı toplam sera gazı emisyonu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,5 azaldı.

2018 yılı emisyonlarında karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,6 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,5 ile tarımsal faaliyetler, yüzde 12,5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 3,4 ile atıklar takip etti.

Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) sektöründen kaynaklı yutak miktarı 94,6 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplanıyor. AKAKDO sektörü sayesinde ulusal net sera gazı emisyonları 426,4 milyon ton karbondioksit eşdeğerine düşerek önemli sera gazı azaltımı sağlandı.

Yine Bakanlık yetkililerince, arazi bozunumunun önlenmesi için sürdürülebilir toprak yönetimi, iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması için iklim dostu tarım uygulamaları, tarım alanlarının verimli kullanımı çerçevesinde düşük karbon salımı teknolojilerinin adaptasyonu ve yaygınlaştırılması açısından tarımsal çevrenin koruma-kullanma dengesi içinde dış kaynaklı projelerle yerinde uygulama projeleri yürütülüyor.

Bu bağlamda, 24 uygulamalı çiftçi okulu kuruldu ve bu zamana kadar 550 çiftçiye uygulamalı eğitimler verildi.

Bakanlık tarafından 39 il ve toplam 32 milyon hektar alanı kapsayan Bozkır Ekosistem Haritası oluşturularak Tarım Bilgi Sistemi'ne (TARBİL) entegre edildi.

Kuraklık yönetim planlarının hazırlanması projeleri

Bakanlık tarafından Türkiye'deki kuraklık riskinin azaltılması ve yönetilmesi amacıyla havza ölçeğinde kuraklık yönetim planları hazırlanıyor.

Bu yıl sonu itibarıyla 15 havzada (Konya, Akarçay, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Burdur, Van Gölü, Antalya, Asi, Seyhan, Ceyhan, Gediz, Büyük Menderes ve Fırat-Dicle) kuraklık yönetim planları tamamlandı.

2021'de 7 havzada (Sakarya, Susurluk, Meriç-Ergene, Marmara, Yeşilırmak, Batı Karadeniz, Kızılırmak) söz konusu planların hazırlanmasına devam edilecek.

2023 yılına kadar toplam 25 havzanın planlarının tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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