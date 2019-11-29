Tarım ve Orman Bakanlığından "atık suyun değerlendirilmesi" çağrısı

29.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:32

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, su kaynaklarının korunması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla çalışılması gerektiğini ve bu konuda belediyelere önemli görevler düştüğünü belirterek, "Yeniden kullanım uygulamalarının geliştirilmesi, su kayıp kaçaklarının azaltılması ve tasarruf sağlanması için yoğun bir çalışma yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bakanlığa bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi"nin çalıştay, seminer ve kapanış toplantısı Bolu Koru Hotel'de gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Fatih Metin, buradaki konuşmasında, Genel Müdürlük tarafından, havza esaslı su yönetimi kapsamında birçok çalışma yapıldığını vurguladı.

Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının su kaynaklarının korunması için birlikte çalışmalarının önemine değinen Metin, "Belediyelere önemli görevler düşüyor. Yeniden kullanım uygulamalarının geliştirilmesi, su kayıp kaçaklarının azaltılması ve tasarruf sağlanması için yoğun bir çalışma yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Atık suyun yüzde 44'ü yeniden kullanılabilir"

Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen de proje kapsamında Türkiye'deki kullanılmış su potansiyeli ve karakterizasyonunun belirlendiğini bildirdi.

Dikmen, "Kapasitesi 2 bin metreküp/günden büyük olan 602 atıksu arıtma tesisinden deşarj edilen atık su miktarının, yıllık yaklaşık 7,2 milyar metreküp olduğu, bu atık suların 25 havzada tarımsal sulamada, sanayide, peyzaj sulamada, sulak alan beslemede yeniden kullanımı için alternatifler değerlendirildi. Bu suların yıllık 3,2 milyar metreküpün yani yüzde 44'ünün yeniden kullanılabileceği tespit edildi." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA