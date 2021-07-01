Tarım ve Orman Bakanlığından AOÇ arazisine lüks konut yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanlığından AOÇ arazisine lüks konut yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığından AOÇ arazisine lüks konut yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde lüks konut yapılmasının planlandığına" ilişkin iddialara konu olan arazinin, AOÇ'nin yasal tasarrufunda ve mülkiyetinde olmadığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde lüks konut yapılmasının planlandığına" ilişkin iddialara konu olan arazinin, AOÇ'nin yasal tasarrufunda ve mülkiyetinde olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan, AOÇ arazisinde lüks konut yapılmasının planlandığına ilişkin haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, haberde bahsi geçen araziye Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında Ankara Belediyesi tarafından Ankara Çimento Fabrikası kurulduğunun altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Fabrikanın yer aldığı arazi 1954 yılında 6238 sayılı Kanun ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına satılmıştır. Çimento Fabrikası, özelleştirme kapsamına alınarak 1989 yılında yabancı sermayeli bir şirkete satılmış, 2011 yılında ise bir Türk firması fabrikayı devralmıştır. Dolayısıyla fabrikanın yer aldığı arazi, AOÇ'nin yasal tasarrufunda ve mülkiyetinde değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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Tarım ve Orman Bakanlığından AOÇ arazisine lüks konut yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler Ekonomi
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