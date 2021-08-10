Tarım ve Orman Bakanlığından Amasya'ya tarımsal ekipman desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında 385 bin lira bedelli tarımsal ekipman desteği gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında 385 bin lira bedelli tarımsal ekipman desteği gönderdi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde düzenlenen törende, son 18 yılda Türkiye'de tarımdan ticarete, turizmden sanayiye, sosyal hizmetlerden sağlığa kadar her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilere her alanda destek olduğunu ve tarımda modernizasyonu her geçen gün artırdığını vurgulayan Masatlı, Türkiye'deki en önemli sorunlarından başında vatandaşların elindeki ekipman ve malzemeyi tam kapasiteyle kullanamaması olduğunu ifade etti.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin çalışma ve projeleriyle örnek teşkil ettiğini anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Devletimiz çiftçimize ciddi ölçüde destek olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimiz çalışma ve projeleriyle çoğu illere örnek olmaktadır. Birliğimiz çiftçilerimize destek olmak için gayretle çalışmaktadır. Bizde kendilerine ihtiyaç duydukları alanlarda gereken desteği vermekteyiz. Bugün de Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yüzde 100 hibe desteğiyle 385 bin lira bedelle temin edilen tarımsal ekipmanları birliğimize teslim ediyoruz. Tüm bu projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize, Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Vali Masatlı tarafından proje kapsamında temin edilen tarım makineleri Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi.

Törene, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, İl Tarım ve Orman Müdür vekili Hayrullah Göktekin ve Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur