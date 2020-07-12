Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların bilgi sahibi olması maksadıyla 2 yeni web sitesini... Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yürüttüğü projelerle ilgili vatandaşların bilgi sahibi olması maksadıyla 2 yeni web sitesini hizmete açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yürüttüğü projelerle ilgili vatandaşların bilgi sahibi olması maksadıyla 2 yeni web sitesini hizmete açtı.

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi (TERIAS) için http://karasalistilacilar.org uzantılı, Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi (MARIAS) Projesi içinde https://istilacilar.undp.org.tr uzantılı web sitesi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Aslan balığı, balon balığı, Atlantik denizyıldızı gibi denizel istilacı yabancı türlerle ilgili çalışmaları kapsayan Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından fonlanan ve DKMP Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülmekte olan MARIAS projesine 2018 yılından bu yana devam ediliyor. Bu proje ile önemli denizel biyolojik çeşitlilik alanlarında istilacı yabancı türler belirlenerek etkilerinin azaltılması veya yok edilmesi, bu türlerin doğal türler ve habitatlar üzerinde baskı olmaktan çıkarılması ve izlenmesi amaçlanıyor.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi çerçevesinde, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan TERIAS Projesine Eylül 2019'dan bu yana devam ediliyor.

Bu projeyle, karasal ekosistemlerdeki ve iç su ekosistemlerindeki yerli türlere, tabiata, ekonomiye ve insan sağlığına zarar veren istilacı yabancı türlerin belirlenmesi, girişlerinin engellenmesi, kontrol edilmesi, olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve bu türlerin yönetilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, ham bostan (it dolanbacı), yeşil papağan, su maymunu, İsrail sazanı, sivrisinek balığı ve kırmızı yanaklı su kaplumbağası türleri için çalışmalar sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA