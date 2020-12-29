Tarım ve Orman Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu ve personel alım şartları! İŞKUR işçi alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 826 işçi alımı yapılacağı açıklandıktan sonra vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alımı ne zaman? İŞKUR işçi alımı başvuru şartları, Tarım ve Orman Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi hakkında merak edilen soruların cevaplarını aradı. İŞKUR işçi alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerde istihdam edilmek üzere alınacak olan işçilerde KPSS şartı aranmayacak ve başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alımı için ilan yayımladı. İlana göre, endüstriyel bakım onarım teknisyeni, endüstriyel elektronik teknisyeni, elektrikçi, kamyon şoförü, kimya laboratuvarı görevlisi, inşaat teknolojisi teknisyeni, iş makineleri operatörü, laborant, aşçı, kalorifer ateşçisi, kaynakçı, gemici, makine onarım ve bakım teknisyeni, marangoz, kaynakçı, otomotic teknolojisi teknisyeni, güvenlik görevlisi, otomotiv boya onarımcısı, laboratuvar temizlik işçisi, temizlik görevlisi, sıhhi tesisatçı, tornacı gibi pek çok pozisyonda işçi alınacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

İşe alınacaklar, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek. Tarım Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek sürekli işçi alımı için kura çekimi 16 Ocak'ta tarihinde yapılacak. Sonuçlar ve diğer duyurular, Bakanlığın resmi internet sitesinden duyurulacak.Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.tarimorman.gov.tr adresinden duyuru yapılacaktır.

TARIM VE ORMAN BAŞKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 29 Aralık 2020 - 03 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak

PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

İşçi olarak alınacaklarda;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak,

9) Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

10) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

11) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

12) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

13) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Şartları aranır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Noter kura çekimi 16 Ocak 2021 günü saat 10:00'da Tarım ve Orman Bakanlığı merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda gerçekleştirilecek.