Tarım ve Orman Bakanlığı rehberlerle tarıma yeni yatırımcılar kazandıracak

Tarım ve Orman Bakanlığı, sektöre yeni yatırımcılar kazandırmak için kolları sıvarken, bu amaçla ürün ve sektör bazında hazırlanan yatırım rehberleri sayesinde, nasıl bir proje ile ne kadar kazanç sağlanabileceği daha işin başında girişimcinin bilgisine sunuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sektöre yeni yatırımcılar kazandırmak için kolları sıvarken, bu amaçla ürün ve sektör bazında hazırlanan yatırım rehberleri sayesinde, nasıl bir proje ile ne kadar kazanç sağlanabileceği daha işin başında girişimcinin bilgisine sunuluyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından oluşturulan "Tarımın Geleceği Geleceğin Tarımı Platformu" ile iş dünyası ve tarım sektörü buluşturulurken, tarım sektörünün potansiyeli yatırımcılarla paylaşıldı.

Bu kapsamda, sektörde finansman, teknoloji ve Ar-Ge yatırımı gerektiren alanlarda iş dünyasının talepleri doğrultusunda gerekli altyapı ve rehberlik çalışmaları yapılacak. Küçük ve orta boy işletmelerin kapasitelerinin yetmediği alanlara iş dünyası yönlendirilecek. Bu sayede, tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması ve "Tarıma yatırım yarına yatırımdır" sloganıyla yeni yatırımcıların sektöre kazandırılması hedefleniyor.

İş dünyasından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda da ürün ve sektör bazında yatırım rehberlerinin hazırlanmasına başlandı. Ceviz, badem, zeytin, trüf mantarı, mavi yemiş, keçiboynuzu, arıcılık, ipek böcekçiliği ile kaz ve hindi yetiştiriciliği gibi alanlarda hazırlanan yatırımcı rehberleri ve fizibilite raporları yatırımcının kullanımına sunuldu.

Bu rehberler ve fizibilite raporlarıyla yatırımcılar, nasıl bir yatırım ile ne kadar kazanç sağlayacağını daha işin başında planlamış oluyor.

Karlı yatırım alanları

Sırada, kekik, adaçayı, anason, kuşburnu, çörek otu, çemen, sumak, sarı kantaron, oğul otu ve tıbbi nane üretimi gibi alanlar bulunuyor. Bakanlık, bu alanlara yatırım yapmak isteyenler için fizibilite raporu ve yatırımcı rehberlerini hazırlamaya başladı.

Yapılan ön çalışmaya göre, 10 dekarlık alanda adaçayı üretmenin maliyeti ortalama 10 bin 184 lira iken net karı 17 bin 766 lira, kekik üretiminin maliyeti 11 bin 506 lira iken net karı 17 bin 442 lira olarak hesaplandı. Tıbbi nane üretiminin maliyeti 17 bin 907 lira iken net kar 27 bin 433 lira olarak belirlendi. Bakanlık, böylece söz konusu bitkileri üretmenin karlı bir yatırım olduğunu ortaya koymuş oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de platforma ilişkin, "Pandemiyle birlikte tarım sektörüne yönelik farkındalık arttı. Dün üretim odaklı olan tarım, bugün pazar ve tüketici tercihi odaklı olarak yapılıyor. Dün yerel seviyede yapılan tarım, bugün ulusal ve küresel pazarlar için yapılıyor. Bu değişim tarımda geniş fırsatları da beraberinde getiriyor. Tarım da karlı, yatırım yapılacak ve geleceği olan bir sektör. Bu platformu, yarının tarımını tasarlamak için oluşturalım istedik. Gelecek birkaç 10 yıl bitki etrafında şekillenecek. Tarımda da bu bilgiyi karar destek sistemlerinde kullanmadan verimlilik artırılamaz. Çiftçilerimizden iş adamlarımıza kadar birçok kesimle toplantılar yapıyoruz, yatırıma uygun alanları anlatıyor, doğru yönlendirmeler yapıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık