Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selam

Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selam

Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selamANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

25.10.2019 18:37
Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selam

Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selam

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi. Bakan Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı video da, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Türkiye'nin 81 şehrinden personeller Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selam
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