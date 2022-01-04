Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla oluşacak hava gücünün ihale sürecinin başladığını açıkladı - Haberler Ekonomi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla oluşacak hava gücünün ihale sürecinin başladığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla oluşacak hava gücünün ihale sürecinin başladığını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığı belirtilerek, "5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir" denildi. - ANKARA

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