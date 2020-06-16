TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN YANGIN SÖNDÜRME ATAĞI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN YANGIN SÖNDÜRME ATAĞI

TARIM ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele için atağa geçti.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN YANGIN SÖNDÜRME ATAĞI
16.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:48

TARIM ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele için atağa geçti. 40 dakikadan 12 dakikaya kadar düşürülen yangına ilk müdahale süresinin, 10 dakikaya kadar indirilmesi hedefleniyor.

DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, yangınlara karşı önleyici tedbirler ve erken müdahale için yangın yönetim merkezlerine İHA'dan 724 görüntü aktarılması sağlanacak. Yangınlara erken müdahale için 27 adet yangın söndürme helikopteri aktif olarak görev alacak. Ayrıca 6 adet helikopter yangınlara müdahalede havadan yönetim sağlayacak. Bunların yanısıra Rusya'dan da 2 adet yangın söndürme uçağı Türk Hava Kurumu üzerinden kiralandı. Helikopter ve uçaklar yarın İzmir'de yapılacak törenle hizmete alınacak. Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme uçağını bizzat uçuracak.

ÜÇ AYAKLI STRATEJİ

Son 10 yıllık verilere göre, yıllık ortalama 2209 orman yangınının çıktığı Türkiye'de, 7330 hektar alan etkileniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele için önleme, söndürme ve rehabilite olmak üzere 3 ayaklı bir stratejiyle atak başlattı. İhbar veya tespit edilen orman yangınlarına 1140 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekipleriyle ilk müdahale yapılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün kiraladığı İHA ile yangınlara karşı önleyici tedbirler ve erken müdahale için yangın yönetim merkezlerine 724 görüntü aktarılması sağlanacak. Yangınlara erken müdahale için 27 adet yangın söndürme helikopteri aktif olarak görev alacak. Ayrıca 6 adet helikopter yangınlara müdahalede havadan yönetim sağlayacak. Bunların yanısıra Rusya'dan da 2 adet yangın söndürme uçağı Türk Hava Kurumu üzerinden kiralandı. Helikopter ve uçaklar yarın İzmir'de yapılacak törenle hizmete alınacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme uçağını bizzat kullanacak.

40 DAKİKADAN 10 DAKİKAYA

2003 yılında yaklaşık 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresi, verilen eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve yüksek teknolojiyle donatılmış sistemler sayesinde 2019 yılında 12 dakikaya kadar indirildi. 2023 yılı hedefi ise yangına müdahale süresini 10 dakikaya düşürmek. Bakanlık 2020 yılında orman yangınlarına daha erken ve etkili şekilde müdahale etmek için yer ekiplerinde 1072 adet arazöz, 281 adet su tankeri, 586 adet ilk müdahale aracı, 185 adet dozer, 473 adet diğer araç-iş makinalarıyla birlikte toplam 2597 adet araç ve bu araçlarda görevli 10 bin 545 yangın işçisi, 3000 teknik eleman, 5000 memur olmak üzere 18 bin 545 personel görev yapıyor.

TOPLAMDA 33 HELİKOPTER, 10 TONLUK AMFİBİK 2 UÇAK

Orman Genel Müdürlüğü yangınlara erken müdahalede havadan destek sağlanması için 6 idare helikopterin yanında, 27 adet yangın söndürme helikopteri görev alacak. Rusya'dan kiralanan 2 adet 10 tonluk amfibik uçağın satın alınması için de süreç başlatıldı. Öte yandan orman yangınlarında 8 bin araç, takip sistemiyle anlık olarak izlenerek orman yangınlarına müdahalede kullanılıyor.

YANGINLARI İZLEMEK İÇİN İHA KİRALANDI

Bu yıl içinde orman yangınlarıyla mücadelede bir İHA da kiralandı. İHA'dan yangın yönetim merkezlerine 724 aktarılan görüntülerle başlangıcından itibaren yangının seyri ve etkilediği alan belirlenerek, erken ve etkin müdahale edilmesi sağlanacak. 1 Temmuz-28 Eylül tarihleri arasında 90 gün süreyle görev yapacak İHA, geliştirilecek yapay zeka uygulamasıyla yangınların otomatik olarak tespit edilmesi ve yangının seyrinin anlık olarak yangın kontrol merkezine aktarılmasını sağlayacak. Yeni sistem yangın söndürme stratejisinin belirlenmesinde de kolaylık sunacak.

776 YANGIN GÖZETLEME KULESİ

Orman yangınlarıyla mücadelede büyük önem taşıyan erken haber alma ve etkili müdahale amacıyla ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesi bulunduğu öğrenildi. Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere Mayıs-Kasım ayları arasında alarm durumunda olan Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile de ortak çalışıyor. Oluşturulan Meteorolojik Yangın Risk Haritası saatlik verilerle oluşabilecek yangınlara karşı ekipleri uyarıyor.

11 BİN 500 KİŞİ YANGIN SÖNDÜRME İŞÇİSİ OLMAK İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU

Ateş Savaşçıları olarak adlandırılan Orman Genel Müdürlüğü yangın ekipleri, yıl boyunca her an göreve hazır olmak için eğitimlerini sürdürüyor. Her yıl 11 bin 545 yangın işçisi, 3 bin teknik personel ve 5000 memur işbaşı eğitimleri ve yangın tatbikatları yapıyor. Bu yıl 11 bin 500 kişi gönüllü yangın söndürme işçisi olmak için müracaatta bulundu. 14 ülkeden gelen 226 teknik personel Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim merkezinde eğitim verildi. 10 farklı ülkeye ise 34 farklı yangına uçak ve helikopterlerle yardımda bulunuldu.

YANGINDAN ETKİLENEN ALANLAR KORUNDU

Öte yangından etkilenen alanlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Anayasanın 169. maddesi kapsamında ağaçlandırıldı. Bu alanların tarımsal faaliyet, yerleşim gibi başka bir amaç için kullanılması engellenerek, güvence altına alındı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Haber
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diyerek bağırdı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Mustafa Ceceli Burcu Esmersoy
Spor Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Su Kaza Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN YANGIN SÖNDÜRME ATAĞI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 12:52:51. #1.15#
title