Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığından "büyükbaş hayvan varlığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığından "büyükbaş hayvan varlığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığından 'büyükbaş hayvan varlığı' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun TBMM iklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'nda Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığıyla ilgili asılsız iddialarının haberleştirildiği belirtildi.

Sadece son 2 yılda büyükbaş hayvan varlığındaki artışın yüzde 5,4 seviyesinde olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Büyükbaş hayvan varlığı 2002-2020 döneminde yüzde 83,2 artışla 18,2 milyon başa yükseldi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hayvancılıkta gerçekleştirilen söz konusu atılım sayesinde, Türkiye'nin toplam büyükbaş varlığında Avrupa Birliği'nde ikinci, Dünyada ise sekizinci sırada olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Diğer yandan son 18 yılda hayvancılık destekleme bütçesi 94 kat arttırılmış ve 2020 yılında 7,8 milyar lira ödeme yapılmıştır. Tarım ve Orman il ve ilce müdürlerimiz ise hayvan varlığıyla ilgili tespitlerini titizlikle yürütmekte ve elde edilen veriler Bakanlığımız veri tabanlarına işlenmektedir. İddialarda dile getirildiği gibi hayvan varlığımızda ve hayvan sayılarının tespitlerinde herhangi bir hata bulunmamaktadır. Dolayısıyla haberlere konu olan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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