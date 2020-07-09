Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Meral Akşener'in yangın iddialarına cevap Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gelibolu'da çıkan yangın üzerinden hükümeti eleştirdiği açıklamasına yanıt geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gelibolu'da çıkan yangın üzerinden hükümeti eleştirdiği açıklamasına yanıt geldi. Yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirterek, yangınla mücadelenin detayları paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 06.07.2020 tarihinde Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangınla ilgili iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Bekir Pakdemirli koordinasyonundaki Orman Genel Müdürlüğümüzün etkin mücadele yöntemiyle 19 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alınmış, akabinde soğutma çalışmalarına başlanmıştır.

Bu 19 saatlik süreçte bizzat Bakanımız tarafından, yangının seyri, yapılan çalışmalar ve alınan önlemler, detaylı olarak kamuoyuna aktarılmış ve halkımız bilgilendirilmiştir.

Yine ayrıca basın mensuplarınca bölgeden yangına ilişkin, canlı yayınlar yapılmış, haber bültenlerinde yangına genişçe yer verilmiş, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında kullanılan teknolojinin sahada etkisini gösterdiği açıkça vurgulanmıştır.

Hal böyleyken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, süreci takip edememiş ya da doğru bilgilendirilmemiş olsa gerek ki, 08.07.2020 tarihli TBMM Parti Grup Toplantısı'nda Gelibolu yangınında "uçak kullanılmadığı ve etkin mücadele yapılmadığını" ileri sürmüştür.

Akşener, grup toplantısı öncesi konuya ilişkin bizlerden bilgi talep etseydi, bir kez de kendisini, kaç helikopter, kaç uçakla yangına müdahalede bulunulduğu, tüm teknolojik imkanların nasıl seferber edilerek sonuç alındığına yönelik bilgilendirebilirdik.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e Orman Genel Müdürlüğümüzün, yangınların tespiti ve söndürme faaliyetlerinde İHA'lardan, uçaklara, helikopterlere, termal dronlara kadar, teknolojinin tüm imkanlarını kullanmış olduğunu iletmek isteriz.

DAHA DETAYLI BİLGİ VERMEK GEREKİRSE;

Gelibolu yangınında ilk kez, insansız hava araçları ve termal dronlar, 12 ton su atma kapasitesine sahip amfibi uçaklar, yine 15 ton su atma kapasitesine sahip Mİ26 tipi helikopter etkin olarak kullanılmıştır.

6 Temmuz günü saat 14.50 sularında başlayan yangına ekiplerimizin ilk müdahale saati 15.00'dır. (10 dakika)

GELİBOLU YANGININA TOPLAMDA;

2 idari helikopter, 20 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibi uçak, 118 arasöz, 15 dozer, 43 teknik personel, 472 yangın söndürme ekibi, 20 belediye itfaiyesi ve 5 adet de farklı kurumlara ait iş makineleri ile müdahalede bulunulmuştur.

Gelibolu yangının 19 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alınmasıyla etki alanı ve kurtarılan alanın büyüklüğü, 3 köyün kurtarılması, can kaybının önüne geçilmiş olması, ortaya konan yoğun çaba ve çalışmaların, etkin kullanılan teknolojik imkanların sonucudur.

Bütün bu gerçeklerle beraber, özellikle de hoşgörü, saygı gibi değerlerin özellikle vurgulandığı milletimizin Meclisi'nde bir siyasi liderin kürsüden, devletin bakanına yönelik kullandığı dilin siyasi etiğe sığmadığını da üzülerek belirtmek isteriz. "

(İHA)

Kaynak: İHA