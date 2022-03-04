Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi
Demirören Haber Ajansı - Politika
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TARIM ve Orman Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci atandı.
TARIM ve Orman Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci atandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre; görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı. Karar Resmi Gazete'de duyuruldu.
Demirören Haber Ajansı - Politika