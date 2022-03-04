Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi (1)
AA, Sıtkı İlanbey - Güncel
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Bekir Pakdemirli ve Vahit Kirişci'nin salona girişi Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci, görevi devraldı.
Bekir Pakdemirli ve Vahit Kirişci'nin salona girişi
Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci, görevi devraldı. (1)