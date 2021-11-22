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Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Ek Duyuru

Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru değerlendirme işlemleri sonuçlandırılmış olup adaylar başvuru durumlarına ilişkin bilgiyi, Kariyer Kapısı işe alım platformuna ( https://isealimkariyerkapisi. cbiko. gov. tr/ ) e-devlet şifresi ile giriş yaparak ilgili sayfada sol panelde yer alan "Başvurularım" kısmından görüntüleyebilirler.

27. 11. 2021 tarihinde Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezince yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına girmeye hak kazanan ve ilan edilen 70 adayın, http://gaziodm. gazi. edu. tr adresinden sınav giriş belgelerini indirmeleri ve sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Sınav süresi 90 dakika olacaktır.

Ayrıca sınava girecek adayların yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi vb sınav gereçlerini getirmeleri gerekmektedir.

Gruplar itibari ile giriş sınavına katılmaya hak kazanan en düşük puanlı adayın Kpss puanı aşağıda belirtilmiştir.

Mezuniyeti/Unvanı

Yazılı Sınava Katılmaya Hak Kazanan En Düşük Puanlı Adayın KPSS PuanıZiraat Mühendisi82, 82830Veteriner83, 74978İnşaat Mühendisi93, 79801Bilgisayar Mühendisi85, 12404Orman Mühendisi81, 39685Hukuk91, 67253

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