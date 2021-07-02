Tarım ve Orman Bakanlığı: "İl içi hayvan satışları artık dijital ortamda yapılabilecek"
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Tarım ve Orman Bakanlığı: "İl içi hayvan satışları artık dijital ortamda yapılabilecek"

Tarım ve Orman Bakanlığı: 'İl içi hayvan satışları artık dijital ortamda yapılabilecek'
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen e-tarım platformu ile il içi hayvan alım ve satımlarının dijital ortamdan yapılabileceği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen e-tarım platformu ile il içi hayvan alım ve satımlarının dijital ortamdan yapılabileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın birçok hizmetinin dijital ortamda yapılabildiği https://etarim.gov.tr/ platformuna yeni bir işlerlik daha kazandırıldı.

İl içinde hayvanlarını dijital ortamda pazarlamak isteyen üreticiler, https://etarim.gov.tr/ sayfasında bulunan 'Hayvan Satış Bildirimi' butonuna tıklayarak işlem yapabilecek.

Satıcı, gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasıyla tüzel kişi ise vergi kimlik numarasıyla sisteme girerek hayvan satışı yapmak istediği işletmeyi seçecek.

Alıcının şartları sağlayıp sağlamadığı sistem üzerinden kontrol edilecek. Alıcının şartları sağladığı durumda satıcı satmak istediği hayvanları sistem üzerinden seçecek. Seçim listesinde karantina ve kısıtlama tedbiri olan hayvanlar kırmızıyla gösterilecek. Küpesi olmayan hayvanın seçimine izin verilmeyecek.

Seçim işleminin ardından satışı yapılmak istenen hayvanlar listelenerek alıcının telefonuna mesaj olarak gidecek. Alıcı, alış işlemini kabul ederse satışa konu hayvanlara ilişkin bilgileri kendi hesabında görecek. Böylece il içi hayvan satış bildirimi tamamlanmış olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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Tarım ve Orman Bakanlığı: "İl içi hayvan satışları artık dijital ortamda yapılabilecek" - Haberler Ekonomi
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