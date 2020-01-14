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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ilan etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

14.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:35
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ilan etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, , bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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