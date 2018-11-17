Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçe Görüşmesinde Çay ve Fındık Gündemi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde konuşan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, fındığa 2009 yılından bu güne 7,5 milyar lira destek verildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde söz alan Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti hükümetlerinin fındık üreticisini her zaman desteklediğini ifade etti. Öztürk, "2009 yılından bu yana fındığa 7,5 milyar liradan fazla nakit destek verilmiştir. Gübre, mazot, sigorta desteklerini de ilave ettiğimizde bu desteğin 8,5 milyar liraya ulaştığını görüyoruz. Ayrıca bu senede Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) vasıtasıyla fındığa destek olan hükümetimize üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Geç de olsa yerinde bir karar olmuştur. 2009 yılından bu yana devam eden alan bazlı desteğin 2019 yılında da verileceği görülmektedir. Bu karar da son derece isabetli olmuştur" dedi.

"Çay üretim alanları genişlemeli"

Konuşmasında çay konusuna da değinen Öztürk, yeni çay bahçeleri kurulmasına izin verilmesi gerektiğini, aksi takdirde bir süre sonra Türkiye'nin çay ithal etmek zorunda kalacağını ifade ederek, "Türkiye kişi başına çay tüketiminde dünyada birinci sıraya geldi. En fazla çayı biz tüketiyoruz. Çay sadece doğu Karadeniz Bölgemizde üretiliyor. Üretimi sınırlı. Nüfusumuz her yıl yüzde birden fazla artıyor. Bir projeksiyona göre Türkiye 2023 yılına doğru net çay ithalatçı durumuna gelecek. O bakımdan bizim hem verimliliği hem de kaliteyi artırmamız lazım. Yeni çaylıklar ihdas etmemiz şarttır. Giresun'un doğu bölgesinde yüksek kaliteli çay üretilmektedir. Bilindiği gibi ÇAYKUR Tirebolu 42 markasıyla meşhur bir çay çeşidi de vardır. Çay Kanunu'ndaki bir değişiklikle bu bölgeye yeni çaylıklar kurulması için ruhsat verilmesi gerekir. Bu bölgede kurulacak yeni çaylıklar hem ülke ihtiyacını karşılayacak, hem de yörenin kalkınmasına katkı yapacaktır" diye konuştu. - GİRESUN