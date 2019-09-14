Tarım ve Orman Bakanlığı bugün çıkan yangınlarla ilgili açıklama yaptı

14.09.2019 21:47

MUĞLA (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın da aralarında bulunduğu 12 ilde bugün çıkan 24'ü orman 33 yangının son durumuyla ilgili olarak açıklama yaptı.



Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "14 Eylül 2019 Cumartesi günü, saat 19.30 itibarıyla ülke genelinde 24'ü orman yangını, 9'u zirai yangın olmak üzere toplamda 33 yangın meydana gelmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü yangınla mücadele ekipleri yoğun çalışmalarla yangınla mücadele ederken Adana, Mersin ve İzmir'de çıkan zirai yangınlar tamamen kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.



Balıkesir, Kütahya, Adana, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Amasya, Muğla, Balıkesir ve Antalya'da yaşanan yangınlarda ise; İzmir Menemen ve Balıkesir Kepsut'ta yaşanan yangınlar dışında tümü tamamen kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları sürmektedir.



Devam eden yangınlardan biri olan İzmir'in, Menemen ilçesi Asarlık mevkiindeki orman yangınına ise 24 Arazöz, 8 Dozer sevk edilmiştir. Yangınla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangın kısmen kontrol altına alınmış olup herhangi bir yerleşim yerine tehdit bulunmamaktadır.



Söndürme çalışmaları devam eden bir diğer yangın olan Balıkesir Kepsut'ta ise 10 Arazöz, 2 Dozerle müdahale sürmektedir. Söndürme çalışmaları iyiye gitmekle beraber yangın kısmen kontrol altına alınmıştır.



Yangınlar nedeniyle yaban hayatının zarara uğraması bizleri derinden üzerken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşamaması da teselli etmektedir. Orman teşkilatı orman yangınlarını en az zararla ve en kısa sürede söndürmek için tüm imkanlarıyla mücadelesini sürdürmektedir" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA