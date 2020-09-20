Tarım ve Orman Bakanlığı: "Balıkesir Sarımsaklı mevkiindeki yangını kontrol altına alma çalışmaları... Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Sarımsaklı mevkiinde başlayan yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Sarımsaklı mevkiinde başlayan yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Ayvalık Orman İşletme Şefliği Sarımsaklı Mevkiinde 19.09.2020 tarihi saat 21: 27'de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 21: 35'de ilk müdahale yapılmıştır. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" denildi. Ayrıca bakanlık yangına, 60 arazöz, 4 dozer ve 250 söndürme personeliyle müdahale edildiğini aktardı. - ANKARA Kaynak: İHA