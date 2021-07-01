Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanlığından AOÇ arazisine lüks konut yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanlığından AOÇ arazisine lüks konut yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanlığından AOÇ arazisine lüks konut yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Tarım ve Orman Bakanlığı, "Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde lüks konut yapılmasının planlandığına" ilişkin iddialara konu olan arazinin, AOÇ'nin yasal tasarrufunda ve mülkiyetinde olmadığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde lüks konut yapılmasının planlandığına" ilişkin iddialara konu olan arazinin, AOÇ'nin yasal tasarrufunda ve mülkiyetinde olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan, AOÇ arazisinde lüks konut yapılmasının planlandığına ilişkin haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, haberde bahsi geçen araziye Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında Ankara Belediyesi tarafından Ankara Çimento Fabrikası kurulduğunun altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Fabrikanın yer aldığı arazi 1954 yılında 6238 sayılı Kanun ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına satılmıştır. Çimento Fabrikası, özelleştirme kapsamına alınarak 1989 yılında yabancı sermayeli bir şirkete satılmış, 2011 yılında ise bir Türk firması fabrikayı devralmıştır. Dolayısıyla fabrikanın yer aldığı arazi, AOÇ'nin yasal tasarrufunda ve mülkiyetinde değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Lütfü Türkkan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin İbrahim Selim Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanlığından AOÇ arazisine lüks konut yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:32:15. #1.15#

title