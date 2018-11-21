Son Dakika! Soğanı Stok Yapan 45 Depoya Denetim Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün "Bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün satma hakkına sahip değil" açıklamasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık 45 depoya birden baskın yaptı.

GEREKLİ CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldı. İzinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlem uygulanacak" dedi.