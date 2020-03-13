Tarım ve Orman Bakanlığı: "81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen... Tarım ve Orman Bakanlığı: "81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı: "81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır. Gıda İşletmelerinde ham madde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanmaya başlanılmıştır." - ANKARA Kaynak: İHA