Tarım ve Orman Bakanlığı: 81 ilde denetimler üst düzeye çıkarıldı
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Bekir Pakdemirli, Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı: 81 ilde denetimler üst düzeye çıkarıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin artırıldığı belirtilerek, "81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda işyerlerinde, 'Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği' hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler...

13.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:33
Tarım ve Orman Bakanlığı: 81 ilde denetimler üst düzeye çıkarıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin artırıldığı belirtilerek, "81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda işyerlerinde, 'Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği' hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin artırıldığı bildirildi. Bakanlığın, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarla ilk andan itibaren koordineli olarak çalışmalarını yürüttüğü kaydedilerek, bakanlık bünyesinde değerlendirme ve takip çalışmalarını yürütmek üzere çalışma grubu oluşturulduğu ifade edildi. 7 gün 24 saat teyakkuz halinde çalışmaların sürdürüldüğü belirterek, alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Öncelikle belirtmek gerekir ki, ihtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir. 81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda işyerlerinde, 'Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği' hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır. Gıda işletmelerinde, hammadde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanması başlamıştır. Gıda denetim ekiplerimiz, açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesini sağlayacak, gerekli özen göstermeyenlerin ürün arzına izin verilmeyecektir. Durumun hassasiyeti nedeniyle gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek, il ve ilçe mülki amirlerle irtibat kurulacaktır."'EGZOTİK VE PET HAYVANLARIN ÜLKEYE GİRİŞİ DURDURULDU'Açıklamada, tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının hijyen kurallarına uymalarının, virüsün yayılmasını önlemede büyük önem arz ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu konuda tüm il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli kontrol görevlilerimiz gereken hassasiyeti göstermekte ve yapılan resmi kontrollerde bu hususlara çok daha fazla dikkat edilmesi sağlanmaya başlanmıştır. Çin'den ithal edilen su ürünleri ve hayvansal ürün girişi ocak ayında alınan karar doğrultusunda durdurulmuş olup, mevcut uygulamamız devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın Alo174 Gıda Hattı ile WhatsApp İhbar Hattı (0 501 174 0 174) vatandaşlarımızın ihbar, şikayet, soru ve sorunlara ilişkin 7/24 hizmet vermektedir. Covid19 virüsün hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli altyapı mevcut olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur."


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Kaynak: DHA

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