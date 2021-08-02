Tarım ve Orman Bakanlığı: 6 ilde 13 yangın devam ediyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı: 6 ilde 13 yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı: 6 ilde 13 yangın devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanlığı, son 6 günde 32 ilde 137 yangının kontrol altına alındığı, 6 ilde 13 yangının ise devam ettiğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, son 6 günde 32 ilde 137 yangının kontrol altına alındığı, 6 ilde 13 yangının ise devam ettiğini açıkladı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Temmuz- 2 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu açıkladı. Buna göre; Adana'nın Karaisalı ilçesinde 23 yangından 1'i, Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ve Demre ilçelerinde 18 yangından 3'ü, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas ve Seydikemer ilçelerinde 12 yangından 6'sı, İzmir'in Buca ilçesinde 11 yangından 1'i, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 yangından 1'i, Denizli'nin Güney ilçesinde 2 yangından 1'i devam ediyor. Ayrıca, son 6 günde 32 ilde 137 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde 13 yangın devam ediyor. 

PAKDEMİRLİ: 5 BİN 200 PERSONELİMİZ GÖREV YAPIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanın kahramanlarının 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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