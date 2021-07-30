Tarım ve Orman Bakanlığı: 42 yangın kontrol altına alındı, 21 yangın devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanlığı: 42 yangın kontrol altına alındı, 21 yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı: 42 yangın kontrol altına alındı, 21 yangın devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. 42 yangının kontrol altına alındığı, Antalya, Muğla, Mersin, Adana'daki yangınların da yer aldığı 21 yangının devam ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı 28- 29 Temmuz 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesine göre; çıkan yangınlardan 42'si kontrol altına alınırken, 21 yangın devam ediyor. Adana'da 20 yangından 6'sı, Osmaniye'de 4 yangından 2'si, Antalya'da 10 yangından 4'ü, Mersin'de 7 yangından 4'ü, Muğla'da 4 yangından 3'ü, Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki 1 yangın ve Manisa'nın Soma ilçesindeki 1 yangın devam ediyor.

Kütahya Emet, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli Derince, Kastamonu Taşköprü, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Hatay İskenderun, Bursa Keleş, İzmir Ödemiş, Diyarbakır Dicle ve Karaman yangınları kontrol altına alındı.

PAKDEMİRLİ: TÜM GÜCÜMÜZLE SAVAŞIYORUZTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor, söndüreceğiz" dedi.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

Türkiye felaketi yaşıyor! 7 ilde 21 noktada orman yangınları sürüyor
Türkiye felaketi yaşıyor! 7 ilde 21 noktada orman yangınları sürüyor
CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor
CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor
Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Sezen Aksu Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Diego Muslera Mete Gazoz Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım ve Orman Bakanlığı: 42 yangın kontrol altına alındı, 21 yangın devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.07.2021 00:50:17. #1.13#

title