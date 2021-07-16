Tarım ve Orman Bakanlığı: "16 Temmuz 2021'de tamamlanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 13. etap proje tamamlama süresi 2 ay...
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Tarım ve Orman Bakanlığı: "16 Temmuz 2021'de tamamlanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 13. etap proje tamamlama süresi 2 ay...

Tarım ve Orman Bakanlığı: '16 Temmuz 2021'de tamamlanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 13. etap proje tamamlama süresi 2 ay...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tarım ve Orman Bakanlığı: "16 Temmuz 2021'de tamamlanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 13. etap proje tamamlama süresi 2 ay uzatıldı".

Tarım ve Orman Bakanlığı: "16 Temmuz 2021'de tamamlanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 13. etap proje tamamlama süresi 2 ay uzatıldı". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tarım ve Orman Bakanlığı: "16 Temmuz 2021'de tamamlanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 13. etap proje tamamlama süresi 2 ay... - Haberler
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