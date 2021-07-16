Tarım ve Orman Bakanlığı: "16 Temmuz 2021'de tamamlanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 13. etap proje tamamlama süresi 2 ay...
Tarım ve Orman Bakanlığı: "16 Temmuz 2021'de tamamlanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 13. etap proje tamamlama süresi 2 ay uzatıldı".
Tarım ve Orman Bakanlığı: "16 Temmuz 2021'de tamamlanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 13. etap proje tamamlama süresi 2 ay uzatıldı". - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı