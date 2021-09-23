Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Zonguldak Şube Müdürlüğü'nün Av Tüfeği İhalesi - Haberler
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Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Zonguldak Şube Müdürlüğü'nün Av Tüfeği İhalesi

Habermetre - Haberler | Toplum
Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Zonguldak Şube Müdürlüğü'nün Av Tüfeği İhalesi

?Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Zonguldak İl Şube Müdürlüğü tarafından 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet ederek, usulsüz avlandığı belirlenen kişilerden yakalanarak mülkiyeti kamuya geçirilen av tüfekleri 2886 sayılı yasanın 51.

ZONGULDAK (Habermetre) - ? Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Zonguldak İl Şube Müdürlüğü tarafından 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet ederek, usulsüz avlandığı belirlenen kişilerden yakalanarak mülkiyeti kamuya geçirilen av tüfekleri 2886 sayılı yasanın 51. maddesi uyarınca pazarlık usulü ile 15. 10. 2021 tarihinde satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin detay için; ILAN+LISTESI+ZONGULDAK. PDF

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Haber: Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Zonguldak Şube Müdürlüğü'nün Av Tüfeği İhalesi - Haberler
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