OSMANİYE (Habermetre) - Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ile birlikte Valiliğe gelen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli Valilik önünde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi Tunç, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Çetin, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından karşılandı. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli karşılamanın ardından Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye ilimizi ziyaretinden dolayı tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ederek, "Sayın Bakanımıza nazik ziyaretleri için şükranlarımızı sunuyoruz. "dedi.

Valilik makamında Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ile bir süre görüşen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli Valilik ziyaretinin ardından Osmaniye Belediyesini ve AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, programının son bölümünde tarım ve orman sektör temsilcileri ile bir araya geldiği sektör toplantısına katıldı.

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