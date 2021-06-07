Tarım ve Orman Bakanıi, Dünya Gıda Güvenirliği Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.
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Tarım ve Orman Bakanıi, Dünya Gıda Güvenirliği Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanıi, Dünya Gıda Güvenirliği Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Bültenler - Haberler | Güncel

"Dünya Gıda Güvenilirliği Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Aralık 2018'de aldığı karar ile her yıl 7 Haziran'da kutlanıyor. Tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkilemeye devam eden Covid-19 pandemi süreci, gıdanın önemini bir kez daha ortaya koymuş bunuyor.

Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'nün bu yılki teması "Sağlıklı Yarınlar İçin ŞİMDİ Güvenilir Gıda" olarak belirlendi. Zira dünya nüfusu her yıl arttıkça gıda tüketimi de aynı oranda artıyor. O nedenle, gelecek nesillerin yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmek için tüm dünyanın bugünden gerekli tedbirleri alması son derece önem arz ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, halkımızın gıda konusunda sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, pandeminin başladığı ilk andan itibaren gıda güvenirliği başta olmak üzere hayvan ve bitki sağlığı, yem güvenilirliği acısından alınması gereken tüm önlemleri aldık. Bu çerçevede, 2020 yılında bir milyon 356 bin gıda denetimi yaptık, hayvan hastalıklarıyla mücadele, aşılama ve hayvanların kimliklendirme faaliyetlerini aksatmadan yürüttük.

Ülkemiz coğrafi konumu, iklimi, genç nüfusu ve artan alım gücüyle birçok ülkeye göre tarımda da oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. Bugün 84 milyona ulaşan nüfusumuzun, milyonlarca turistin ve ülkemize sığınmak zorunda olan insanların gıda ihtiyacını yeterli ve sağlıklı bir biçimde karşılıyoruz.

Bakanlık olarak tohumdan sofraya hem çiftçilerimize hem de tüketicilerimize yönelik politikaları hayata geçiriyoruz. Üreticilerimize sağladığımız desteklerle 2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım sektörümüz, 2021 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 7,5 oranında büyüme kaydetti. Tarım sektörümüz son on çeyrektir kesintisiz büyüyor. Tarımsal hasılamız ise 2020 yılında 333,3 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasıla bakımından Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor.

Diğer taraftan, gıda güvenilirliği politikamızı "Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği" anlayışıyla, Avrupa Birliği müktesebatı, FAO/WHO standartları ile global olarak kabul görmüş bilimsel temellere dayalı yaklaşımları esas alarak uyguluyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, bitki ve hayvan sağlığı ile refahını koruyor, gıda güvenilirliği politikalarını oluştururken çevrenin korunmasını da gözetiyoruz.

Öte yandan, gıda konusunda bazı medya organlarında gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlar, tüketicilerimizi güvenilir ürünlerden uzaklaştırıp sağlıksız ürünlere yönlendirebiliyor. Tüketicilerimizin gıdada doğru tercih yapmaları ve gıda okuryazarlığını artırmak amacıyla başta etiketleme olmak üzere mevzuat konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz.

Önümüzdeki dönemde de gıda güvenilirliğinin etkin, sürdürülebilir bir şekilde sağlanması için ilgili bakanlıklar, üniversiteler, STK'lar, özel sektör gibi tüm paydaşlarla yakın işbirliğiyle ve uzman kadrolarımızla çalışmalarımız aralıksız devam ettiriyoruz.

Vatandaşlarımız gıda güvenliği konusunda her türlü ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattına ve WhatsApp servisi (05011740174) aracılığıyla bize iletebilirler. Biz şikâyet ettikleri gıdalardan numuneler alıp sonuçlandırıp 2 gün içinde onlara geri dönüş yapıyoruz. Herhangi bir vatandaşımızın ne şikâyeti varsa bunları bize iletebilir."?

Kaynak: Bültenler

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