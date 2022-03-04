Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, toplantının başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına, Vahit Kirişci'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu.

Kirişci, Genel Kurulda kürsüye çıkarak yemin etti.

Kirişci'nin ailesi de yemini izleyici locasından takip etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti

AA - Güncel

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Celal Adan, TBMM, Güncel, Haberler

title