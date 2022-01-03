Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye ziyaret

ANKARA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, ziyaretleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Pakdemirli'nin beraberindeki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez'le birlikte kendilerini makamında kabul ettiğini vurguladı.

Bayındır, "Şehrin uzayan kolları, Beyşehir meselelerini aktardığımızda heyecanla memleket konularına sahip çıkan, her daim desteklerini gördüğümüz, Ankara'daki gurur vesilesi memleket insanlarımız; Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Mustafa Akış ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın İsmail Üzmez'le birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret ederek başta Karaburun Plajı ve Yeşildağ İskele projeler olmak üzere, bakanlık uhdesindeki şehrin projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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