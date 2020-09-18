Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yardımcısı Fatih Metin'e başsağlığı diledi
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yardımcısı Fatih Metin'e başsağlığı diledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası vefat eden Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yardımcısı Fatih Metin'e başsağlığı diledi
18.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:58

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası vefat eden Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Pakdemirli, yardımcısı Metin'in dün vefat eden ve bugün toprağa verilen babası İsmail Metin (71) için başsağlığı ziyareti yaptı. Bakan Pakdemirli, Sağlık Mahallesi'ndeki Metin ailesinin evine geldi, okunan Kur'an-ı Kerim sonrası yapılan duaya eşlik etti.

Daha sonra, Metin'den babasının rahatsızlığı hakkında bilgi alan Pakdemirli, başsağlığı diledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'da Pakdemirli'ye ziyaretinde eşlik etti.

Pakdemirli, daha sonra Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Zafer Göder
Zafer Göder
AA Editörü
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