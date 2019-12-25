Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Karadeniz Bölgesindeki yangınlarda 10 hektarı fındık bahçesi olmak üzere toplamda 260 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı

25.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:39
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bölgesindeki yangınlarda kasıt ya da ihmalle insan faktörünün öne çıktığını belirtti. Pakdemirli 10 hektarı fındık bahçesi olmak üzere toplamda 260 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.


Pakdemirli pazartesi günü 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada çıkan yangınlarda can kaybı olmadığını vurguladı. Pakdemirli şu sözlerle devam etti Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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