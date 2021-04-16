Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, uçakta yaşananları anlattı
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, uçakta yaşananları anlattı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, uçakta yaşananları anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaret, inceleme ve bazı açılışlarda bulunmak üzere Şırnak'a gelirken uçağının arızalanması sonucu Malatya'ya inmek zorunda kaldı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaret, inceleme ve bazı açılışlarda bulunmak üzere Şırnak'a gelirken uçağının arızalanması sonucu Malatya'ya inmek zorunda kaldı. Bakan Pakdemirli, büyük bir tehlike atlattıklarını belirterek "Uçağın sol fanında, sol motorunda bir arızanın olduğu ortaya çıktı" dedi.

Bakan Pakdemirli Uçakta meydana gelen arza ve uçak içinde yaşananlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Bu gün Şırnak'a gelirken yolda bir tehlike atlattık. Malatya'ya uçağımız inmek zorunda kaldı. Arkadaşlarımız bize dediler ki geri dönelim tavsiyesinde bulundular. Ben de dedim ki mesele Şırnak ise bize geri dönmek yakışmaz. Belediye Başkanı Mehmet yarka ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'a söz verdim. Ne olursa olsun bu gün Şırnak'ta olacağız ve Şırnaklılarla beraber olacağız. Şırnak'a geldik müjdelerimizi açıkladık. Bütün müjdelerimizin Şırnak'a hayırlı uğurlu olsun. Uçuşlumuzun ardından 45 dakika sonra Uçakta koltukta otururken, hafiften gözlerimi dinlendiriyordum. Ama bir ses ile irkildim. Arkadaşlara pilotlara haber vermesini söyledim. Pilotlardan birisi arkaya geldi. Durumu anlatamaya başladı. Pilotun ilk teşhisi, uçağın iniş kapaklarından böyle bir sesin geliyor olabileceğini söyledi. Bende fanın, motorun içinden sanki geldiğini söyledim. ve o an itibariyle şunu söyledim. Pilotlara söyledim karar sizin. İnmemiz gerekiyorsa en yakın meydana inelim. Bizim programımız var ama program uçaktakilerin canından daha kıymetli değil. Pilotlarda çok kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra Malatya'ya inmek istediklerini söylediler. Uçağın sol fanında, sol motorunda bir arızanın olduğu ortaya çıktı. Böylelikle sağ salim Malatya'ya varmış olduk. Allah beterinden esirgesin. Bizim açımızdan büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldık. Son derece kabinde herkes sakindi" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, uçakta yaşananları anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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