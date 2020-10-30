Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Türk siyasetinin değerli ismi eski Başbakanlarımızdan Sn. Mesut Yılmaz'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Türk siyasetinin değerli ismi eski Başbakanlarımızdan Sn. Mesut Yılmaz'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

30.10.2020 11:14 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:19
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Türk siyasetinin değerli ismi eski Başbakanlarımızdan Sn. Mesut Yılmaz'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi ülkemize yaptığı önemli hizmetlerle hatırlanacak, anılacaktır. Allah rahmet eylesin, ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fuat Oktay Ersin Tatar İlham Aliyev Abdülhamit Gül
Magazin Hande Erçel Hande Demir Işın Karaca Gökhan Alkan
Spor Erol Bulut Eddie Newton Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Daha Fazla Ölü Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Türk siyasetinin değerli ismi eski Başbakanlarımızdan Sn. Mesut Yılmaz'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 11:21:47. #1.15#
title