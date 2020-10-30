Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Türk siyasetinin değerli ismi eski Başbakanlarımızdan Sn. Mesut Yılmaz'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Türk siyasetinin değerli ismi eski Başbakanlarımızdan Sn. Mesut Yılmaz'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi ülkemize yaptığı önemli hizmetlerle hatırlanacak, anılacaktır. Allah rahmet eylesin, ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı